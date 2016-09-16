ABD'ye FETÖ uyarısı!

10 Eylül 2016, Cumartesi
Terör Örgütü FETÖ'nün ABD için de ilerde nasıl büyük tehdit hale gelebileceğini konu alan bir video hazırlandı.
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