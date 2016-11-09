ABD'de seçimlere 'Erdoğan' damgası!

08 Kasım 2016, Salı
ABD'de yapılan Başkanlık Seçimlerinde sandıktan 'Erdoğan' çıktı. New York'ta kurulan sandıkta oy kullanan bir ABD vatandaşı oy pusulasına 'Recep Tayyip Erdogan' yazarak Erdoğan sevgisini ortaya koydu. ABD'de yapılan seçimlerde bile Türkiye izi ve Erdoğan sevgisi bir kez daha görülmüş oldu..
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