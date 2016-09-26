ABD Büyükelçisi John Bass'in Artvin planı!

14 Eylül 2016, Çarşamba
Terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantılı 28 belediyeye yapılan operasyonlar sonrasında yaptığı açıklamalarla haddini aşan ABD Büyükelçisi John Bass'in skandalları bitmiyor. Bass'in sivil bir araçla dün Artvin'e gittiği ortaya çıktı. Peki ABD'li büyükelçi Artvin'e sivil araçla gizlice neden gitti? A Haber Danışmanı Kerim Ulak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in Artvin'deki kirli planını anlattı.
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