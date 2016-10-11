A Haber, Gülen'in gizli karargahına girdi

11 Ekim 2016, Salı
A Haber, Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in 15 yıl boyunca örgütü yönettiği Altunizade'deki FEM binasına girdi. Gülen, her türlü lükse sahip gizli odasında yıllarca ihanet planlarını ve gizli toplantılarını burada yapıyordu. Bir dönem Gülen'in en yakınlarında yer alan isimlerden biri olan Ahmet Keleş örgütün karargahını tek tek anlattı.
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