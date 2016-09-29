9 yaşındaki çocuktan ABD'ye "ırkçılık dersi"

29 Eylül 2016, Perşembe
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde polisin açtığı ateş sonucu bir siyahi Amerikalının hayatını kaybetmesinin ardından kent meclisinde konuşan 9 yaşındaki siyahi kız çocuğu Zianna Oliphant, dokunaklı ifadeleriyle ABD'nin ve dünyanın dikkatini polis şiddeti ve ırkçılığa çekti.
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