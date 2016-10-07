6-7 Ekim olaylarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

07 Ekim 2016, Cuma
HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine, 6-7 Ekim 2014’te Ayn el Arap bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin Diyarbakır, Batman ve Siirt’te yeni görüntü ve fotoğraflar ortaya çıktı.
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