2. Abdülhamit’in rüyası sonunda gerçek oluyor

16 Eylül 2016, Cuma
2. Abdülhamit döneminden bu yana bekleyen Filyos projesi hayata geçiyor. Bu kapsamda Endüstri Bölgesi ilan edilen Filyos Vadi Projesi için Başbakan Binali Yıldırım'ın Ekim ayında limanın temel atma törenine katılması planlanıyor.
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