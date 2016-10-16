15 Temmuz Şehitleri unutulmadı!

16 Ekim 2016, Pazar
53. Antalya Film Festivali açılış töreninde 15 Temmuz şehitleri için de özel bir video yer aldı.
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