15 Temmuz gecesine ilişkin yeni görüntüler

14 Ekim 2016, Cuma
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
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