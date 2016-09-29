15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı29 Eylül 2016, Perşembe
örüntüye yansıyan bir sağlık personeli silahını mazgalların arasına sakladı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'da geçekleştirdiği darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ mensuplarının teslim olmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın otoparkında kaydedilen görüntülere göre; darbe girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından teslim olmaya hazırlanan darbeciler ellerindeki mühimmatlarla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'nın otoparkında toplandı.
SAĞLIK PERSONELİ ELİNDEKİ TABANCAYI MAZGALLARIN ARASINA BIRAKTI
Görüntüye yansıyan bir sağlık personeli, elindeki tabanca ile bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra tabancayı, otoparktaki mazgalların arasına bıraktı. Silahını mazgalların arasına bırakan sağlık personeli, diğer darbecilerle birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.
- Türkiye Lozan'a nasıl razı edildi?
- 9 yaşındaki çocuktan ABD'ye "ırkçılık dersi"
- Doğalgazda indirim müjdesi
- MGK'dan 'OHAL uzatılsın' kararı çıktı!
- Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağı!
- Başörtüsü farz değil diyen müftüye canlı yayında dayak!
- Fuat Avni’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- FETÖ 1 doları Hollywood filminden esinlenmiş
- Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ezber bozan operasyon
- Emre Uslu ABD’de sefasını sürüyor
- 2. darbe teşebbüsü mümkün mü?
- AK Parti Gençlik Kolları, Esad rejiminin Halep saldırısını kınadı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.