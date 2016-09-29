15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

29 Eylül 2016, Perşembe
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından teslim olmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

örüntüye yansıyan bir sağlık personeli silahını mazgalların arasına sakladı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'da geçekleştirdiği darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından FETÖ mensuplarının teslim olmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın otoparkında kaydedilen görüntülere göre; darbe girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından teslim olmaya hazırlanan darbeciler ellerindeki mühimmatlarla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'nın otoparkında toplandı.

SAĞLIK PERSONELİ ELİNDEKİ TABANCAYI MAZGALLARIN ARASINA BIRAKTI
Görüntüye yansıyan bir sağlık personeli, elindeki tabanca ile bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra tabancayı, otoparktaki mazgalların arasına bıraktı. Silahını mazgalların arasına bırakan sağlık personeli, diğer darbecilerle birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.
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