15 Temmuz gazisine zabıta zulmü 14 Ekim 2016, Cuma

İstanbul'da bugün kameralara yansıyan zabıta terörü büyük yankı uyandırdı.

İstanbul'da "Tatlıcı Ali" olarak bilinen seyyar satıcı bugün zabıtalarla ekmek teknesini kaybetmemek için adeta yaşam savaşı verdi.

Tatlı sattığı arabasını almak isteyen 10 kadar zabıta memuruna direnen "Tatlıcı Ali" biber gazı ile etkisiz hale getirilerek, darp edildi.

Sopalarla öldüresiye dövülen seyyar satıcının görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca kamuoyundan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük tepki geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapmak zorunda kalan İBB Beyazmasa, "Konu yetkili merciler tarafından inceleme altına alınmış olup, açıklama en kısa zamanda yapılacaktır." ifadelerini kullandı.



Bu arada Tatlıcı Ali'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bacağından vurulduğu ve kendisine gazi maaşı bağlandığı öne sürüldü