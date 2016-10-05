15 Temmuz gazisi hayatını kurtaran kahramanı canlı yayında buldu
05 Ekim 2016, Çarşamba
Darbe gecesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde vurularak gazi olan Muhammed Taşdemir, o anda olay yerinde bulunan Şükrü Tatar, tarafından motosikletiyle hastaneye taşınmış ve hayatının kurtulmasına vesile olmuştu. Gazi Taşdemir’in, yaklaşık 3 aydır aradığı kahraman A Haber canlı yayınına bağlandı. Bu sürpriz buluşmasında gözyaşları adeta sel oldu aktı. Gazi Taşdemir ve Tatar o gece yaşadıkları zorlu dakikaları A Haber’e özel anlattı. İşte o gece yaşanan sıcak saatlerin anlatıldığı duygu yüklü dakikalar…
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