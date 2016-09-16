15 Temmuz baronları!

10 Eylül 2016, Cumartesi
A Haber ekranlarında yayınlanan Söz Teması programında 15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişiminin arkasındaki karanlık güçler masaya yatırıldı...
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