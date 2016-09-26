SWAT ekibinin kapıyla imtihanı

26 Eylül 2016, Pazartesi
SWAT adıyla bilinen Amerikan Özel Timi gerçekleştirdiği bir operasyonda talihsizliklerle boğuşuyor. Bir eve girmeye çalışan tim kapıyı bir türlü açamazken ayakta durmakta da zorlanıyor...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünya Videoları