sürücüsünü tahrik edince...

28 Eylül 2016, Çarşamba
Trafikte tartıştığı sürücüsünü "gel gel" diyerek tahrik eden adam yaptığına pişman oldu...
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