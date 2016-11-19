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İsrail Amerika'yı neden vurdu?

19 Kasım 2016, Cumartesi
47 yıl sonra akılları kurcalayan soru açıklığa kavuştu. 8 Haziran 1967'de, İsrail'in en yakın müttefiki olan ABD'ye ait USS Liberty gemisini kasten vurduğu gerçeği gün yüzüne çıktı.
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