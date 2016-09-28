Erdoğan Peres’i böyle azarlamıştı 28 Eylül 2016, Çarşamba

Başbakan olarak Davos'a katılan Erdoğan, "Gazze: Ortadoğu'da Barış" konulu oturumda Peres'in sözlerinin ardından konuşma sürelerinin adil ayarlamadığı gerekçesiyle Moderatör David Ignatius'a tepki göstermiş ve kendisine gerekli sürenin verilmediğini söylemişti. Siyasi literatüre "One Minute" kalıbı ile yerleşen Erdoğan'ın tepkisi sonrası Moderatör Ignatius, Erdoğan'a söz vemişti.