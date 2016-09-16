Darbeci Sisi rezil oldu

04 Eylül 2016, Pazar
Mısır'da ABD ve İsrail desteğiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi deviren darbeci Sisi G20 zirvesinde Obama'nın karşısındaki ezikliğiyle dikkat çekti.
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