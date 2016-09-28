Çekirdek paketindeki diş bakın hangi hayvana ait çıktı 28 Eylül 2016, Çarşamba

Hep birlikte evlerinde oturup çay içerek, çekirdek çitleyerek güzel bir akşam geçirmek isteyen Akyol ailesinin hevesi kursaklarında kaldı. Marketten satın aldıkları çekirdek paketinin içinden çıkan diş, ailenin keyfini kaçırmaya yetti. Marketten ünlü bir markaya ait çekirdek alarak evine gelen baba Tarkan Akyol, "Geçtiğimiz akşam ailece oturup çekirdek çitleyerek, çay içerek film izlemek için marketten çekirdek alıp eve geldim. Evde dizi seyrederken, aldığım çekirdeği yemeye başladık. Paketin içinden bir tane çekirdek aldım, farklı bir sertlik olması nedeniyle ağzıma götürecekken baktım. İyice inceledikten sonra köpek dişi olduğunu fark ettim. Ondan sonra yemeyi bıraktım" dedi.



BİR ÇEKİRDEK ZEVKİMİZ VARDI, O DA BİTTİ

Bir gün sonra durumu anlatmak için çekirdek firmasını aradığını aktaran Akyol, "Yetkili firmanın telefonuna cevap veren bayana konuyu anlattım. O da bana "ürünü bize gönderin, inceleyelim daha sonra sizi bilgilendireceğiz" dedi. Bu konuyla ilgili tüketici derneğine de başvuru yapacağım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Kaliteli bir markanın böyle bir şey yapması büyük yanlış. Bir çekirdek zevkimiz vardı, o da bitti" ifadelerini kullandı.