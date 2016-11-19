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lıların ABD’nin FETÖ’süne karşı savaşı

19 Kasım 2016, Cumartesi
Türkiye’deki FETÖ gibi ABD’de de siyonist bir terör örgütü devleti, medyayı, finansı ele geçirdi, küresel terör yaratıyorlar. Trump’ın seçilişi bu terör örgütüne karşı lıların bir uyanışı oldu.
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