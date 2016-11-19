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Türkiye’deki FETÖ gibi ABD’de de siyonist bir terör örgütü devleti, medyayı, finansı ele geçirdi, küresel terör yaratıyorlar. Trump’ın seçilişi bu terör örgütüne karşı Amerikalıların bir uyanışı oldu.
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