ABD'de silahlı saldırı28 Kasım 2016, Pazartesi
8 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, yetkililer olayda en az 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Emniyet yetkilileri saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıklarken, 8 yaralıdan birinin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
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