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ABD'de Pizzagate skandalı!

23 Kasım 2016, Çarşamba
ABD'de seçimler sebebiyle arka planda kalan pedofili rezaleti tekrar patlak verdi. Özellikle ana akım medyanın görmezden gelmeye çalıştığı Pizzagate skandalı sosyal medya aracılığıyla tekrar gündemdeki yerini aldı.
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