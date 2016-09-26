ABD polisi siyahiyi eşinin gözü önünde böyle öldürdü!

24 Eylül 2016, Cumartesi
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde polis tarafından öldürülen siyahi Scott'ın eşi tarafından olay anına ilişkin cep telefonuyla çektiği görüntüler yayınlandı.
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