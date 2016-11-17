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Esra Erol'da gerilim dolu anlar!

17 Kasım 2016, Perşembe
Esra Erol'da damat adayı Umut'un Pamuk'a oynadığı oyun stüdyoda soğuk rüzgarların esmesine neden oldu. Gelin adayı Pamuk, kendisine oynanan oyun sonrasında zor anlar yaşadı. Pamuk, talibi Umut tarafından kendisine şaka yapıldığını öğrenince büyük bir mutluluk yaşadı.
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