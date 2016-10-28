A Haber'den Ahmet Kaya'nın doğumgününe özel belgesel

28 Ekim 2016, Cuma
O Türkiye'nin yorgun demokratıydı. Yüreğinde insan sevgisi, dilinde demokrasi, hak ve özgürlük kelimeleri vardı. Ancak o, demokrasi adına kara lekelerle dolu 90'lı yıllarda yaşıyordu. Yorgun demokrat Ahmet Kaya'nın portresi...
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