9. Bölüm Fragmanı

09 Eylül 2016, Cuma
"Bugün her şey geride kalıyor: hayaller, özlemler, istekler..."
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