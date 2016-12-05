Yol Durumu

Seviyor Sevmiyor 22. bölüm fragmanı

05 Aralık 2016, Pazartesi
"Deniz Aslan'ın işten çıkarılmasını öneriyorum!"
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