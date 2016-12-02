Yol Durumu

Seviyor Sevmiyor 21. Bölüm 2. Fragmanı

02 Aralık 2016, Cuma
"O kadar güzel görünüyorsun ki..."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seviyor Sevmiyor Videoları