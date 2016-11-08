Seviyor Sevmiyor 18. bölüm fragmanı

08 Kasım 2016, Salı
''Deniz'de aynı Deniz değil ben de çok değiştim...''
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