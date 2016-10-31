Seviyor Sevmiyor 8. bölüm 31 Ekim 2016, Pazartesi

Deniz, İrem ve Yiğit'in yakınlaşmalarına ve evlilik teklifine şahit olmuştur. İrem ve Deniz'in arası bozulur. İkisi de acı çekerken farklı yöntemler seçerler. Deniz İstanbul'dan uzaklaşmak, evden taşınmak ister. Tuna bu yolculuğunda ona arkadaşlık edecektir. İrem ise vicdan azabı yüzünden Yiğit'i kendisinden soğutmaya çalışır. Tuna'nın Deniz'i yanında götürmesi tesadüf değildir. Tuna da artık bir eşiktedir… Belki de hayatının aşkını bulmuştur, belki de artık ona açılması her şeyi söylemesi gerekmektedir. Fakat ne İrem ne Deniz aradıkları huzuru bulamayacaklar, birbirlerinin boşluğunu kapatamayacaklardır. Madem İrem Denizsiz, Deniz de İremsiz olamıyor, geriye tek bir çare kalmaktadır. Barışacaklar ve her şeyi Yiğit'e olduğu gibi anlatacaklar. İrem ve Deniz, Yiğit'e vermek için bir itiraf mektubu döşenirler ve itiraf vakti gelir çatar.