8. Bölüm

06 Eylül 2016, Salı
Deniz, İrem ve Yiğit’in yakınlaşmalarına ve evlilik teklifine şahit olmuştur.
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