Seviyor Sevmiyor 16. bölüm 31 Ekim 2016, Pazartesi

Kazada Yiğit'e bir şey olmaz ancak İrem'in durumu kritiktir. Yiğit onu hastaneye yetiştirir, hayati tehlike atlatılır ama İrem uyandığında beklenmedik durumla karşılaşırlar; İrem beyin sarsıntısı sebebiyle bir çeşit geçici demans yaşamakta ve 17 yaşından sonrasını hatırlamamaktadır. Tuna ve Deniz bu süreçte sırrı açık edebileceğini düşünerek İrem'i Yiğit'ten uzak tutmaya çalışırlar. Birlikte vakit geçiren İrem ve Deniz, İrem'in rahatsızlığı sebebiyle tam bir 17 yaşa dönüş yaşamaya başlayıp, bir yerden sonra bunun tadını çıkarırken diğer tarafta Tuna, Yiğit'in başında bekçilik yapmakta, bir yandan da kitapla gelen şöhretin "bedellerini" ödemekle uğraşmaktadır. Her şey yolunda giderken Deniz'in annesi Elif'in Yiğit'e yazdığı ve bütün sırrı anlattığı mektup bütün planları bozacak ve İrem karşılaştığı Yiğit'e söylememesi gereken bir şey söyleyerek geri dönüşü olmayan bir yolun kapısını açacaktır.