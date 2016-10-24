İşinden istifa eden Yiğit, Deniz'den uzak durma kararı almıştır. Ancak yaşadığı bunalımdan bir çıkış aramak için çok yanlış bir yere, Deniz'in ailesinin evine sığınır. İrem'in ısrarıyla Yiğit'i toparlama işi yine Deniz'e kalır. Ancak bu defa Yiğit düzeldiğinde hiç beklenmedik bir hamle yapar. İrem'in kimliğini alıp nikah için gün almaya karar verir. Deniz ve İrem Yiğit'in bakmadan cebine attığı kimliği, o görmeden geri almaya çalışırken, Tuna'ya da şantajcı Teoman'ın İrem'den istediği parayı bulmak düşer. Kızlar kimlik belasını çözdüklerini düşünürlerken Yiğit'in Deniz'le karşılaşması, bütün planları mahvedecek, Yiğit Deniz'den vazgeçemeyeceğini anladığında, her şeyi alt üst edecek bir karar alacaktır.
Seviyor Sevmiyor 15. Bölüm24 Ekim 2016, Pazartesi
- Seviyor Sevmiyor 15. Bölüm Fragmanı
- Seviyor Sevmiyor 14. Bölüm
- Seviyor Sevmiyor 14. Bölüm Fragman
- Seviyor Sevmiyor 13. Bölüm
- Seviyor Sevmiyor 13. Bölüm Fragmanı
- Seviyor Sevmiyor 12.Bölüm
- Seviyor Sevmiyor 11. Bölüm
- Seviyor Sevmiyor 9. Bölüm Fragmanı
- Seviyor Sevmiyor 9. Bölüm Fragmanı
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- Seviyor Sevmiyor 6. Bölüm
- Seviyor Sevmiyor 5. Bölüm
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