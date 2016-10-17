Seviyor Sevmiyor 14. Bölüm 17 Ekim 2016, Pazartesi

Deniz ve Tuna bu duruma herkesi ikna etmeleri için sevgili gibi davranmak zorundadırlar. Yalnız ufak bir sorun vardır; İrem çok ikna olmuş gibi görünmemektedir. Deniz ve Tuna, İrem'i ikna etmek için türlü yollara başvuracaklar, kendilerini komik durumlara düşüreceklerdir. Yiğit ise her şeyi İrem'e itiraf edecekken Deniz'in ısrarı üzerine vazgeçer. Ancak bu durum İrem için bir soru işareti olarak kalmıştır. Yiğit'in söyleyeceği şey, Deniz ve Tuna'nın aniden sevgili olmaları... Bütün bunlar İrem'in kafasını karıştırmaktadır. Gazi'nin kimliğini açıklaması ile ofisten bir kişinin işine son verilmesine karar verilir. Acaba bu kişi kim olacaktır? Son gelen ilk gider kaidesi mi işleyecektir?