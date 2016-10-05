Seviyor Sevmiyor 12.Bölüm 05 Ekim 2016, Çarşamba

Dergi'nin yirminci yıl kutlamaları yaklaşmaktadır. Hazırlıklar yapılırken Yiğit Deniz'den etkilendiği için ondan uzak durmaya çalışır. Bunun gerginliği işe de yansır. İşi Deniz'e ofiste herkesin ortasında bağırmaya kadar vardırır. Bu olay Yiğit'le Tuna'yı da karşı karşıya getirir. İki adam Deniz yüzünden restleşirler. İrem ise Tuna'nın Deniz'e olan ilgisini öğrenir. Deniz tehlikesinden kurtulmak için, Tuna'yla ikisini baş göz etmeye karar verir. Ama Yiğit'i de işin içine katarak hazırladığı dörtlü buluşma hiç de düşündüğü gibi olmaz. Tuna ve Yiğit'in birbirleriyle rekabete giriştiği macera dolu bir geceye dönüşür. Yaşadıkları gece iki çift için de aralarındaki ilişkiyi sorguladıkları ve ciddi kararlar aldıkları bir sürece dönüşür. Tam hepsi, kendilerince doğru yolu bulduklarına inandıklarında, Yiğit istemeden her şeyi alt üst edecek bir hamle yapar.