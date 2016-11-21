Yol Durumu

Kertenkele "Yeniden Doğuş" 80. bölüm

21 Kasım 2016, Pazartesi
Zeynep ve Murat, karı koca gibi oynamak zorunda kalırlar.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seviyor Sevmiyor Videoları