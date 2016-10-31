Kırgın Çiçekler 57. bölüm fragmanı

31 Ekim 2016, Pazartesi
"Benim hayatımda bu adamın yeri yok, istemiyorum onu!"
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