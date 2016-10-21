Kırgın Çiçekler 56. Bölüm Fragmanı

21 Ekim 2016, Cuma
"Terk edildiğini asla bilmeyeceksin..."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kırgın Çiçekler Videoları