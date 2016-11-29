Kırgın Çiçekler 61. Bölüm 29 Kasım 2016, Salı

Cemre tekrar zengin olduğu için çok mutlu olur. Nazan, evlerini Cemre'ye bırakınca kalacak yer bulmak zorunda kalırlar. Sadullah, Selin'in şirketinde işe başlar. Selin'in planlarından habersiz olan Songül, babası iş bulduğu için çok mutludur. Toprak'la arası iyice açılan Feride, Özlem'den şüphelenmeye başlar. Cemre, Nazan'ın evinde kutlama partisi düzenler. Eylül, Serkan ile Cemre arasında kalır. Parasını ve evini kaptıran Defne, kızlardan intikam almak için korkunç bir plan yapar.