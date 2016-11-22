Yol Durumu

Kırgın Çiçekler 60. bölüm

22 Kasım 2016, Salı

Songül'ün evlenmek üzere olduğunu öğrenen kızlar panik halinde Feride'ye haber verir. Durumu öğrenen Güney, Songül'ü kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Toprak, Feride ile konuşarak bir plan yapar, tekrar bir araya gelirler. Özlem, Toprak'ı elde etmek için her yolu denemeye kararlıdır. Kemal, Banu ve Mesude'nin para kazanmasını kıskanarak engel olmaya çalışır. Nazan şirketinin müdürü Erkan'la yakınlaşır. Erkan, Nazan'a evlenme teklif ederek tüm dengeleri alt üst eder. Nazan, Cemre'ye babasından miras kaldığını söylemek zorunda kalır.

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