Kırgın Çiçekler 58. bölüm

Songül, Defne'nin söylediklerine inanarak babasına hesap sorar. Güney, Songül'e destek olur. Nazan, Kemal'in oyununu çözer. Haksız yere suçlanan Sadullah, Kemal'in kapısına dayanır. Feride, Özlem'den kurtulmanın yollarını ararken Toprak ve Özlem'in samimiyeti Feride'yi rahatsız eder. Eylül'ün halası Mesude'nin evine gelerek çok önemli bir haber verir. Mesude ve Eylül arasında ipler gerilir.
Kırgın Çiçekler 58. bölüm08 Kasım 2016, Salı
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