Kırgın Çiçekler 57. bölüm 01 Kasım 2016, Salı

Kader kardeşinin yetimhaneye verilmemesi için çırpınmaktadır. Songül geçmişin acısıyla babasıyla yüzleşmekten kaçınır. Sadullah kendini affettirmek için Songül'ün etrafında dolanırken Kemal ile tanışır. Kemal, Nazan korkusuyla can derdindedir. Hapisten çıkan Defne, okulda dışlanır. Nazan kızını tekrar kabul ettirmek için okulda balo düzenler. Herkesin bir araya gelmesini fırsat bilen Defne, kızları rezil etmek için eline geçen fırsatı değerlendirerek herkesi şaşkınlığa uğratır.