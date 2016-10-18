Kırgın Çiçekler 55. Bölüm

Eylül, Cemre'yi okulda bulamayınca Songül ve Kader'e haber verir. Kızlar her yerde Cemre'yi aramaya başlar. Panik halindeki Defne polisi arar. Banu bebeğinden kurtulmanın yollarını aramaktadır. Meral hastaneden taburcu olup yurda döner. Nazan şüphelenince Defne gerçeği itiraf eder. Nazan, Defne'yi yurt dışına kaçırmaya karar verir. Polis her yerde Defne'yi aramaktadır. Kızlar Cemre'nin başına gelenlerin sıkıntısını yaşarken Kemal'in serbest kalmasıyla şok olurlar.
Kırgın Çiçekler 55. Bölüm18 Ekim 2016, Salı
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