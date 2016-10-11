Kırgın Çiçekler 54. Bölüm 11 Ekim 2016, Salı

Mert, Songül'e aşkını itiraf eder. Durumu öğrenen Güney, Mert'le büyük bir kavgaya tutuşur. Songül'le, Güney aşkı bitme noktasına gelir. Banu, erken doğum riskiyle hastaneye kaldırılır. Annesini ziyarete gelen Kader, kardeşinin para karşılığı başka bir aileye verileceğini öğrenir. Defne, Cemre'nin herkese evlatlık olduğunu söyleyeceğini düşünerek korkunç bir plan yapar.