Neşe içinde evlerine dönen Toprak ve Feride kızları o halde görünce şok yaşarlar. Kan kaybından ölmek üzere olan kızlar, acil müdahale ile hastaneye götürülür. Serkan, Güney ve Cenk haberi alıp hastaneye koşar. Doktorlar pek ümitli konuşmaz. Kader ve Eylül'ün annelerine haber vermek gerekmektedir. Serkan, Mesude'nin ne tepki vereceğini bilemediğinden kararsız kalır. Polis her yerde suçluları ararken, Güney intikam almak ister. Kemal ise, hapishanede durumu öğrenince, onu kimse suçlamasın diye bir plan yapar. Herkes birbirinden hiç ayrılmayan Kırgın Çiçekler'in yaşam mücadelesini kazanmalarını beklemektedir…
Kırgın Çiçekler 51. bölüm31 Ekim 2016, Pazartesi
- Kırgın Çiçekler 56. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 57. Bölüm Fragmanı
- Kırgın Çiçekler 55. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 56. Bölüm Fragmanı
- Kırgın Çiçekler 54. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 55. Bölüm Fragman
- Kırgın Çiçekler 53. Bölüm
- Kırgın Çiçekler 54. Bölüm Fragmanı
- Kırgın Çiçekler 52. Bölüm
- Kırgın Çiçekler - 50. bölüm (sezon finali)
- Kırgın Çiçekler 51. Bölüm Fragmanı
- Kırgın Çiçekler 2. Sezon 2. Tanıtım
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.