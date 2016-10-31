Kırgın Çiçekler 51. bölüm 31 Ekim 2016, Pazartesi

Neşe içinde evlerine dönen Toprak ve Feride kızları o halde görünce şok yaşarlar. Kan kaybından ölmek üzere olan kızlar, acil müdahale ile hastaneye götürülür. Serkan, Güney ve Cenk haberi alıp hastaneye koşar. Doktorlar pek ümitli konuşmaz. Kader ve Eylül'ün annelerine haber vermek gerekmektedir. Serkan, Mesude'nin ne tepki vereceğini bilemediğinden kararsız kalır. Polis her yerde suçluları ararken, Güney intikam almak ister. Kemal ise, hapishanede durumu öğrenince, onu kimse suçlamasın diye bir plan yapar. Herkes birbirinden hiç ayrılmayan Kırgın Çiçekler'in yaşam mücadelesini kazanmalarını beklemektedir…