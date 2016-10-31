Kemal kızların başının belada olduğunu anlar. Yurda giderek Meral'i tehdit eder. Kendilerini sinema filmi yapımcısı olarak tanıtan çetenin tuzağına düşen Defne, intiharın eşiğine gelir. Selin, Ekrem'in izini bularak ona yeni bir teklif yapar. Mahkemede karar günü gelir, Eylül heyecanla Kemal'in tutuklanmasını beklemektedir. Mahkemeye son anda sürpriz bir tanık gelerek herkesi şok eder. Kaybetmeyi kabullenemeyen Kemal, Kırgın Çiçekleri birbirinden ayırmak için son kozunu da oynar.
Kırgın Çiçekler - 50. bölüm (sezon finali)31 Ekim 2016, Pazartesi
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