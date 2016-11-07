Kertenkele 78. Bölüm 07 Kasım 2016, Pazartesi

Murat, Zeynep'in hayatını kurtarabilmek için ölümle yüz yüze gelmiştir. Zeynep ise Murat'a karşı kendini borçlu hissetmektedir ve Murat'ın iyileşme sürecinde Murat'a yoğun ilgi gösterir. Bu süreç ikiliyi yakınlaştıracaktır. Ancak, Zeynep'i Murat'tan kıskanan Yılmaz'ın ikiliyi baş başa bırakmaya hiç niyeti yoktur. Öte yandan Ateş, Akıncı'nın yüzünü görmüştür ancak yoğun bakımdadır. Yılmaz, Ateş'i konuşturup Akıncı'nın kimliğini öğrenmek istemektedir. Öte yandan Ayla ve Asiye birlik olup Gizem'le Hicabi'yi ayırmak için harekete geçerler. Gizem ve Hicabi'yi zorlu bir süreç beklemektedir. Murat'ın, Kertenkele olduğundan şüphelenen Şevket ise Kertenkele'yi takip etmeye başlar. Ateş sonunda yoğun bakımdan çıkar. Yılmaz ve Murat, Akıncı'nın kim olduğunu öğrenmek için hastaneye gelirler. Akıncı'nın kimliği deşifre olmak üzeredir... Murat bunun olmasına izin verecek midir?