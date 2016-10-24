Kertenkele 76. Bölüm 24 Ekim 2016, Pazartesi

Elinde Zehra'nın nişan yüzüğü ile Yılmaz'a yakalanan Murat (Kertenkele) zor durumdadır. Yılmaz ondan şüphelenmektedir. Kertenkele bu şüpheleri ortadan kaldırmak için zekice bir plan yapar. Öte yandan Zeynep, nişan yüzüğünü Murat'tan geri almaya kararlıdır. Murat uyurken yüzüğü almak için yatak odasına girdiğinde işler karışır. Hicabi'nin ailesi Hicabi ve Deli Meryem'in nişan hazırlıklarına başlamışladır. Ama Gizem ne olursan olsun bu nişana engel olacaktır. Zeynep kendisine gelen bir telefon üzerine Zehra'nın mezarına gider ve orada bir gizemli adamla buluşur.