Kertenkele 75. Bölüm

Zehra'nın mezarı başında gizemli bir adamla karşılaşan Zeynep adamı kovalarken Zehra ve Ziya'nın nişan yüzüğünü bulur. Nişan yüzüğünü kaybedip daha sonra Zeynep'te gören Murat yüzüğünü geri almak için her yolu deneyecektir. Murat, Kara Faruk maskesini giyip Zeynep'in odasına girince işler iyice karışır. Kara Faruk geri dönmüştür! Komiser Yılmaz ve malikâne halkı Kara Faruk'un peşine düşer. Öte yandan Deli Meryem'i kıskanan Gizem, Hicabi'den aşkını minareden herkese ilan etmesini ister. Hicabi minareye çıkar ancak olaylar hiç umulmadığı şekilde gelişir. Kertenkele'nin yaşadığına inanan Yılmaz Komiser ise nişan yüzüğü üzerinden zekice bir tuzak kurar. Kertenkele nişan yüzüğünü Zeynep'ten aldığı anda yakalanacaktır!
Kertenkele 75. Bölüm17 Ekim 2016, Pazartesi
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