Kaçın Kurası 4. Bölüm 17 Ekim 2016, Pazartesi

Muzaffer'in, Renk'i Barış'a istemesi medyaya sızıyor. Bu depremin şiddeti tüm ülkede hissedilirken Barış ile Renk'in evlilik haberi gündeme bomba gibi düşüyor. Yiğit ve Sedef, Neriman engelini aşmaya çalışırken, Neriman'ın sözleri Yiğit'i onarılması güç hasarlarla baş başa bırakıyor. Kalbi kırılan genç adamın çaresizliği ikiliyi boşanmanın eşiğine kadar getiriyor. Sibel'in sürpriz basın açıklamasıyla yaydan çıkan ok Barış ve Renk ilişkisini yaralarken tek kurtuluş Renk'in şöhretten vazgeçmesi anlamına geliyor.