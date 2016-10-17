Kaçın Kurası 4. Bölüm

Muzaffer'in, Renk'i Barış'a istemesi medyaya sızıyor. Bu depremin şiddeti tüm ülkede hissedilirken Barış ile Renk'in evlilik haberi gündeme bomba gibi düşüyor. Yiğit ve Sedef, Neriman engelini aşmaya çalışırken, Neriman'ın sözleri Yiğit'i onarılması güç hasarlarla baş başa bırakıyor. Kalbi kırılan genç adamın çaresizliği ikiliyi boşanmanın eşiğine kadar getiriyor. Sibel'in sürpriz basın açıklamasıyla yaydan çıkan ok Barış ve Renk ilişkisini yaralarken tek kurtuluş Renk'in şöhretten vazgeçmesi anlamına geliyor.
Kaçın Kurası 4. Bölüm17 Ekim 2016, Pazartesi
- Kertenkele 75. Bölüm
- Kertenkele "Yeniden Doğuş" 75. Bölüm Fragmanı
- Kertenkele 74. Bölüm
- Kertenkele "Yeniden Doğuş" 74. Bölüm Fragmanı
- Kertenkele "Yeniden Doğuş" 73. Bölüm
- Kertenkele 71. Bölüm Fragmanı (Sezon Finali)
- Kertenkele 70. bölüm fragmanı
- Kertenkele "Yeniden Doğuş" 72. Bölüm
- Kertenkele 69. Bölüm Fragmanı
- Kertenkele 71. Bölüm (Sezon Finali)
- Kertenkele 70. Bölüm
- Kertenkele 67. Bölüm Fragmanı
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